Die Bank of England (BoE) beobachtet den boomenden Immobilienmarkt in Großbritannien genau, da er den Preisdruck erhöhen und damit die Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie bedrohen könnte, sagte der stellvertretende Gouverneur Dave Ramsden am Dienstag in einem Interview mit dem The Guardian. Wichtige Zitate "Es besteht das Risiko, dass die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...