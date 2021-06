Europas Börsen haben nach dem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn am Dienstag an Fahrt gewonnen.Paris / London - Europas Börsen haben nach dem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn am Dienstag an Fahrt gewonnen. Gegen Mittag rückte der EuroStoxx 50 um 0,89 Prozent auf 4075,29 Punkte vor. Auch an den grossen Länderbörsen ging es nach oben. Der französische Cac 40 gewann zuletzt 0,65 Prozent auf 6488,76 Zähler. Fest präsentierte sich der britische FTSE 100, der um 1,26 Prozent auf 7110...

