Duncan Lamont (Schroders): Die Marktspitze abpassen?

25.05.2021 - Beliebte Kennzahlen für die Börsenbewertung warnen, dass der US-Aktienmarkt unglaublich überteuert ist und Sie am besten sofort aussteigen sollten. Aber sollten Sie das wirklich?

Ende März wies der S&P 500 Index der US-Großunternehmen auf Sicht der vergangenen zwölf Monaten ein KGV von 34 auf. Dies ist teurer als auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase Ende 1999, als der Wert beim 31-Fachen lag, und liegt weit über dem 50-Jahres-Durchschnitt (das 17-Fache).

Man könnte zu Recht argumentieren, dass die vergangenen zwölf Monate durch die Pandemie verzerrt wurden und dies kein fairer Vergleich ist.

Ähnlich verhält es sich jedoch, wenn wir die Aktienkurse mit den über einen längeren Zeitraum geglätteten Gewinnen vergleichen. Dies erfolgt über das zyklisch angepasste Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch bekannt als CAPE oder Shiller-KGV (benannt nach dem Akademiker Robert Shiller).

Das Shiller-KGV vergleicht die Preise inflationsbereinigt mit den Durchschnittsgewinnen der vergangenen zehn Jahre.

Ende März wurde der US-Aktienmarkt mit einem Shiller-KGV von 36 gehandelt. Der historische Durchschnitt über 140 Jahre liegt bei 17. Über einem Stand von 36 lag er bislang nur einmal, nämlich zum Höhepunkt der Dotcom-Blase.

Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Sie haben Optionen. Sicherlich gibt es Gründe, die für einen Ausstieg sprechen. Aber es ist über Jahre sehr schwierig, Marktspitzen zu identifizieren. Unsere Analysen zeigen, dass der Ausstieg aus Aktien aufgrund beunruhigender Bewertungen in der Vergangenheit für einige Anleger zu Verlusten führte. Sie könnten Ihr Engagement möglicherweise reduzieren. Drastische Maßnahmen können aber erhebliche Folgen für Ihren zukünftigen Wohlstand haben.

Nehmen wir an, Sie sind ein Anleger an der US-Börse. Und Ihnen wird unwohl dabei, wenn die Marktbewertung mehr als 50 % über den bisherigen Erfahrungswerten liegt - eine faire Annahme, die auf die meisten Menschen zutrifft. Wann immer das passiert, verkaufen Sie Ihre Aktien. Und Sie steigen wieder in den Markt ein, wenn die Bewertungen nicht mehr so teuer sind.

Wäre das eine gute Strategie? Die kurze Antwort lautet: nein ...

