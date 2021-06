Berlin - Am Tag 156 nach Beginn der europaweiten Corona-Impfkampagne ist die Zahl der erstmals verabreichten Dosen in Deutschland auf 36.004.055 angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundesländer.



Erstmals seit elf Tagen lag die Zahl der Impfungen am Montag über dem Vorwochenwert - was aber daran liegen dürfte, dass letzte Woche Pfingsten war. Insgesamt meldete das RKI rund 174.000 Erst- und 337.000 Zweitimpfungen. Im 7-Tage-Schnitt werden damit aktuell täglich rund 274.000 Menschen das erste und 424.000 Menschen das zweite Mal oder mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson geimpft. Die Impfquote stieg binnen eines Tages von 43,0 auf 43,3, den vollständigen Schutz haben 18,0 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 17,6 Prozent).



50,54 Millionen Corona-Impfdosen wurden bislang insgesamt in Deutschland verabreicht.

