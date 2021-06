Aufwind verliehen den Aktien gute Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland sowie die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Coronakrise.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Handel fester abgeschlossen. Dabei knackte der Leitindex SMI erstmals in seiner Geschichte die Marke von 11'500 Punkten. Aufwind verliehen den Aktien gute Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland sowie die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Coronakrise. Dies gab vor allem zyklischen Werten Auftrieb. Aber auch die Finanzwerte verteuerten sich.

