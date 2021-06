In einer Erklärung sagte Mitchell Brooke, Leiter Logistische Entwicklung bei der Citrus Growers' Association (CGA) von Südafrika, die MV Cool Eagle, ein Kühlfrachtschiff, konnte rund 6.000 High-Cube-Paletten mit Zitrusfrüchten in 342 Kühlcontainern an Deck und 7.200 High-Cube-Paletten unter Deck transportieren, wie farmersweekly.com berichtete. Bildquelle:...

