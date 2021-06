Neu will die Firma im Jahr 2021 ein Plus von 11 bis 19 Prozent erzielen.Thalwil - Der Halbleiterhersteller U-blox hat beim Auftragseingang in den letzten Monaten eine Beschleunigung verspürt. Nun erhöht das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum. Neu will die Firma im Jahr 2021 ein Plus von 11 bis 19 Prozent erzielen, wie U-Blox am Dienstagabend mitteilte. Bisher hatte der Halbleiterhersteller ein Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent angestrebt.

Den vollständigen Artikel lesen ...