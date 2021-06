"Eine grosse Herausforderung im Paketgeschäft ist die grosse Datenmenge im Verhältnis zu der Zeit, in der die Daten ihren grössten Wert haben: Während der knapp 24 Stunden, in denen das Paket transportiert wird."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Schultze, die Corona-Pandemie hat dem Onlinehandel hohe Wachstumsraten beschert. Wie stark sind die Volumen bei DPD Schweiz in der Pandemie gestiegen? Tilmann Schultze: Wir haben bei DPD Schweiz während dem Lockdown im Frühling 2020 täglich durchschnittlich 110'000 Pakete zugestellt, was ein Anstieg von fast 50 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

