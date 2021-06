Wohneigentum ist in der Schweiz im Mai noch teurer geworden. Dagegen blieben die Mieten im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert.Zürich - Wohneigentum ist in der Schweiz im Mai noch teurer geworden. Dagegen blieben die Mieten im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert. Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent, wie aus dem am Mittwoch publizierten «Swiss Real Estate Offer Index» hervorgeht. Auf Jahressicht erhöhten sich die Hauspreise damit um 6,5 Prozent.

