Das Schweizer Energieunternehmen Axpo realisiert an einer Staumauer das mit 2,2 Megawatt (MW) Spitzenleistung größte Photovoltaikkraftwerk im alpinen Raum der Schweiz. Den Strom nimmt der Discounter Denner über einen PPA ab. Axpo baut an der Muttsee-Staumauer die größte alpine Solaranlage der Schweiz. Wie das Energieunternehmen mitteilte, soll dies in den kommende vier Monaten geschehen. Partner des Baus ist der Energiedienstleister IWB, der auch die Stadt Basel mit Energie versorgt.Mitte Mai hatte ...

