Das Open Interest ist an den Gold-Futures-Märkten am Dienstag um rund 4,5K Kontrakte gesunken und erreichte damit den sechsten Tagesrückgang in Folge, wie die jüngsten Daten der CME Group zeigen. Das Volumen hingegen stieg um etwa 92,5K Kontrakte, nach drei Tagen des Rückgangs. Goldpreis peilt weiterhin die Marke von 2.000 $ an Der Goldpreis begann ...

