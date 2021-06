Dem chinesischen Photovoltaik-Produzenten zufolge wurde das Ergebnis vom Institut für Solarenergieforschung in Hameln bestätigt. Erst Anfang Mai hatte Longi Solar mit seiner monokristallinen bifazialen n-type Topcon-Solarzelle erstmals die 25-Prozent-Marke geknackt.von pv magazine Global Longi Solar hat bekannt gegeben, den Wirkungsgrad seiner Solarzelle mit Tunnel-Oxid-Passivierungskontakt-Technologie (Topcon) in nur einem Monat um 0,12 Prozentpunkte verbessert zu haben. Wie der chinesische Photovoltaik-Hersteller weiter mitteilte, hat das Institut für Solarenergieforschung in Hameln (ISHF) bestätigt, ...

