- BERENBERG RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 370 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 80 (70) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TATE & LYLE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 855 (730) PENCE - JEFFERIES RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 4370 (3700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 11560 (10581) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 500 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES HARBOUR ENERGY WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 26 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 920 (870) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT'



