Der Energiekonzern will das Geld ausschließlich in Photovoltaik- und Windprojekte investieren und dieses Portfolio bis Ende 2022 auf 13 Gigawatt ausbauen. Dem DIW Berlin zufolge haben Firmenbonds inzwischen den Großteil des Marktes für grüne Anleihen erobert.EnBW und Eon haben bereits Green Bonds begeben - jetzt auch RWE. Wie der Energieversorger mitteilte, hat das Unternehmen seine erste grüne Anleihe über 500 Millionen Euro erfolgreich platziert. Das Papier hat demnach eine Laufzeit von zehn Jahren und war mehr als dreifach überzeichnet. Die Erlöse sollen ausschließlich in Photovoltaik- und ...

