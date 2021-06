Das Kabinett verabschiedete das neue Energiewende- und Klimaschutzgesetz. Wichtiger Bestandteil ist eine Photovoltaik-Pflicht, um das Ausbaupotenzial deutlich besser auszuschöpfen. Dabei will sich die Landesregierung auch selbst stärker in die Pflicht nehmen und den Photovoltaik-Ausbau auf den eigenen Liegenschaften vorantreiben.Es hat mehr als ein halbes Jahr gedauert, doch jetzt könnte die Photovoltaik-Pflicht im hohen Norden doch kommen. Am Dienstag verabschiedete das Kabinett in Kiel den Entwurf für das neue Energiewende- und Klimaschutzgesetz. Ein wesentlicher Bestandteil darin ist die Einführung ...

