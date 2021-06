Das Software- und IT-Unternehmen Kiwigrid stellt für die EE-Mobilität eine Ladesystem vor, das solaroptimiert für Elektroautos arbeitet. So können Autofahrer jährlich dreistellige Beträge sparen. Das Unternehmen Kiwigrid bietet ein solaroptimiertes Ladesystem mit der White-Label-Lösung homecharge an. Wie das Software-StartUp mitteilte, erfolgt die Ladung im Optimalfall immer dann, wenn ein PV-Überschuss besteht. Das war bisher nur schwer umsetzbar. Es fehlte an einer integrierten Steuerlösung zum ...

