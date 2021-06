Kupfer (LME) befindet sich weiterhin in einem gut unterstützten Aufwärtstrend und die Strategen der Credit Suisse rechnen mit Gewinnen bis zur 11.000 $ und darüber hinaus. 9719/9617 $ bietet eine solide Unterstützung "Kupfer baut seine temporäre Verschnaufpause/Pullback in der Nähe der entscheidenden 10000 $ aus, und wir halten an unserem grundlegend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...