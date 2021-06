Ein interdisziplinäres Konsortium will untersuchen, wie regionale Wertschöpfung, Beteiligung und Akzeptanz der Energiewende zusammenhängen. Dafür werten sie zehn Fallbeispiele in sechs Kommunen aus. Eine neue Studie will helfen, den Zusammenhang regionaler Akzeptanz von Ökoenergien und wirtschaftlichen Faktoren wissenschaftlich zu untermauern. Dazu hat sich ein interdisziplinäres Konsortium gegründet. Es besteht aus dem Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES), dem Institut für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...