125 Millionen davon sollen für den globalen Zugang zu Impfstoff eingesetzt werden.Bern - Die Schweiz stellt weitere 300 Millionen Franken zur Bekämpfung der weltweiten Covid-19-Pandemie bereit. Das hat Bundespräsident Guy Parmelin am Mittwoch über Twitter bekannt gegeben. 125 Millionen davon sollen für den globalen Zugang zu Impfstoff eingesetzt werden. Um die Krise zu beenden, müsse Covid-19 weltweit unter Kontrolle gebracht werden, so Parmelin. Am virtuellen Gipfel der...

Den vollständigen Artikel lesen ...