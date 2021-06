SAP will zum Facebook für Firmen aufsteigen. Der deutsche Softwarekonzern kündigte am Mittwoch den Aufbau eines Geschäftsnetzwerks an.Walldorf - SAP will zum Facebook für Firmen aufsteigen. Der deutsche Softwarekonzern kündigte am Mittwoch den Aufbau eines Geschäftsnetzwerks an. Das soll es erleichtern, mit Unternehmen innerhalb der weit verzweigten Lieferketten Kontakt aufzunehmen. Ziel sei, das weltweit grösste Firmennetzwerk zu schaffen. Dafür bringt SAP zunächst separat voneinander agierende Netzwerke wie Ariba und den...

Den vollständigen Artikel lesen ...