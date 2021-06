Berlin - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil drängt die CDU um ihren Vorsitzenden Armin Laschet zu einer Unvereinbarkeitserklärung mit der Werte-Union. "Es ist gut, dass es Unionsmitglieder gibt, die stärker und klarer in der Abgrenzung nach rechts sind als Armin Laschet", schrieb er am Mittwochabend auf Twitter.



"Wenn die CDU die Distanzierung zur Werte-Union ernst meint, muss sie umgehend die Unvereinbarkeit beschließen", so der Sozialdemokrat. Zuvor hatten gegenüber dem "Spiegel" mehrere CDU-Politiker einen solchen Beschluss gefordert, darunter Uwe Schummer, Chef der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion und der Europaabgeordnete Dennis Radtke. Nach der Wahl des umstrittenen Ökonomen Max Otte hatte es vermehrt Kritik an dem Zusammenschluss gegeben. CDU-Chef Armin Laschet war zuletzt deutlich auf Distanz zu dem Verein und zu Otte gegangen.



Ein Parteiausschlussverfahren lehnte er aufgrund der hohen Hürden jedoch ab.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de