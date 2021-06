Die Wirtschaft sei im Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai mit einem moderaten Tempo gewachsen, heisst es im am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht.Washington - Die Wirtschaftserholung in den USA hat sich laut einem Bericht der US-Notenbank Fed fortgesetzt. Die Wirtschaft sei im Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai mit einem moderaten Tempo gewachsen, hiess es im am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Das Wachstumstempo habe sich im Vergleich zum vorherigen Zeitraum etwas erhöht. Die Impfungen und die Aufhebung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...