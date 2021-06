Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt zum Handelsstart am Donnerstag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.565 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Wegen des Feiertags in mehreren Bundesländern wird ein eher ruhiger Handel erwartet. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Infineon, BMW und FMC. Am Ende rangieren die Anteilsscheine von Linde, Siemens Energy und Continental. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,2184 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8207 Euro zu haben. Auch der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.897 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 50,06 Euro pro Gramm.

