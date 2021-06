FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 380 (335) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AVON RUBBER PRICE TARGET TO 2955 (3335) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1260 (1380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INTERTEK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 6250 (6450) PENCE - BERENBERG CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 330 (400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 365 (330) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 140 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 6000 (5600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 49 (48) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 310 (305) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 210 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES FUTURA MEDICAL PRICE TARGET TO 102 (80) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 570 (500) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS EXPERIAN TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - TARGET 2400 (2900) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de