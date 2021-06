Am Markt heisst es, die Anleger warteten weiter auf neue Signale zu den geldpolitischen Perspektiven in den USA.Paris / London - Europas Börsen haben am Donnerstag leicht nachgegeben. An Fronleichnam änderte sich nichts an der Zurückhaltung der Anleger, die mangels neuer Impulse zuletzt schon spürbar war. Gegen Mittag stand der EuroStoxx 50 mit 0,20 Prozent im Minus bei 4080,18 Punkten. Auch an den grossen Länderbörsen ging es etwas nach unten. Der französische Cac 40 gab zuletzt um 0,17 Prozent auf 6510...

Den vollständigen Artikel lesen ...