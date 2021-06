Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat sich positiv zu jüngsten Empfehlungen und Überlegungen innerhalb von Bundesrat und Bundesregierung geäußert, die Photovoltaik in Deutschland deutlich schneller auszubauen als bisher vorsehen. Er fordert aber, dies in den zwei verbleibenden Sitzungswochen vor der Bundestagswahl auch umzusetzen. Der BSW begrüßt mögliches Photovoltaik-Sofortprogramm. Zugleich warnt er aber vor reinen Lippenbekenntnissen. Offenbar gibt es in Bund und Länder Überlegungen, durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...