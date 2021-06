Das Land Schleswig-Holstein plant mit seinem Klimaschutzgesetz die Einführung einer PV-Pflicht auf Nichtwohngebäuden. Das Regierungskabinett hat das Gesetz nun verabschiedet. Im kommenden Jahr soll es in Kraft treten. Bundesland Schleswig-Holstein will mit dem Klimaschutzgesetz eine PV-Pflicht für Nichtwohngebäude einführen. Das hat das Landeskabinett beschlossen. Wie das Umweltministerium in Kiel mitteilte, werde die PV-Installation auf geeigneten Dachflächen beim Neubau sowie bei Renovierung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...