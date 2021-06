Beim Strom stammte 2020 bereits fast 50 Prozent des Verbrauchs aus erneuerbaren Quellen, beim gesamten Energieverbrauch waren es jedoch nur 17 Prozent. Um neben der Stromwende auch eine Industrie-, Wärme- und Verkehrswende zu erreichen, fordert der BDEW einen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien.Bei 17 Prozent lag sowohl im gesamten Jahr 2020 als auch im ersten Quartal 2021 der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch in Deutschland. Darauf weist der BDEW hin. Der Großteil der im Jahr 2020 insgesamt in Deutschland verbrauchten 11.784 Petajoule Primärenergie entfielen ...

