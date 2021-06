Der US Markit Dienstleistungs-PMI erreicht im Mai ein neues Serienhoch - Der US Dollar Index steigt weiter in Richtung 90,50 - Die Geschäftsaktivität des US-Dienstleistungssektors expandierte im Mai in einem rekordverdächtigen Tempo, wodurch der Markit Dienstleistungs-PMI auf ein neues Serienhoch von 70,4 (April: 64,7) stieg. Dieser Wert lag über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...