Magdeburg - Laut ZDF-Politbarometer wird die CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar vor der AfD liegen. Laut der letzten Umfrage vor dem Wahlsonntag, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, kommt die CDU auf 30 Prozent, ein Punkt mehr als vor einer Woche.



Die AfD liegt unverändert bei 23 Prozent. Die Linke gewinnt einen halben Punkt und kommt auf 11,5 Prozent, erst am vierter Stelle liegt die SPD mit 10 Prozent. Ebenfalls unverändert zur letzten Woche erreichen die Grünen 9 Prozent, die FDP hingegen verliert im Vergleich zur letzten Erhebung 1,5 Punkte und kommt auf 6,5 Prozent. Immerhin wäre sie damit wieder im Landtag vertreten, draußen bleiben müssen laut Umfrage hingegen die Freien Wähler, die auf 3 Prozent kommen.



Die anderen Parteien zusammen erreichen stattliche 7 Prozent.

