In Deutschland ist Spargel das am häufigsten angebaute Freilandgemüse. Im Wirtschaftsjahr 2018/19 wurde auf einer Fläche von 22.400 Hektar Spargel angebaut und ein Ertrag von 51,5 dt/ha erwirtschaftet. Dabei lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 1,7 kg. Bildquelle: Shutterstock.com Traditionell endet am Johannistag die Spargelernte, weshalb der Johannistag auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...