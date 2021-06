In dem ersten Quartal (Q1) 2021 meldete Carrefour ein solides Wachstum von 4,2%, ein durchschnittliches Wachstum von 6,0% über 2 Jahre, trotz einer außergewöhnlichen Vergleichsbasis in Verbindung mit dem Start der Gesundheitskrise im März 2020. Insbesondere erreichte Carrefour in Frankreich ein starkes Wachstum von 3,5%, einschließlich Verbrauchergroßmärkte...

