In Tunesien wird der Dattelsektor einer der Pfeiler des Landwirtschaftssektors. Während sein Beitrag etwas von der Dominanz von Olivenöl überschattet wird, ist der Sektor dennoch einer der dynamischsten in dem Land des Jasmins. Die Dattellieferungen haben 81.800 Tonnen für einen Wert von 535,8 Millionen Dinar (TND) (196 Millionen USD) seit Beginn der Saison 2020/21 am 1....

