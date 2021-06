Thomas D. Meyer und CEO Philippe Schneuwly sind die neue Führungsspitze bei Swisscontact.Zürich - Am 2. Juni 2021 hat der bisherige Präsident des Swisscontact Stiftungsrats, Heinrich M. Lanz, den Stab an seinen Nachfolger Thomas D. Meyer übergeben. Zusammen mit dem neuen CEO Philippe Schneuwly bildet Meyer ab Juni 2021 die Führungsspitze bei Swisscontact. Die beiden langjährigen Stelleninhaber Lanz und Bon zeigten sich in ihren Abschiedsreden überzeugt, dass Swisscontact gut gerüstet...

Den vollständigen Artikel lesen ...