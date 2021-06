Geschlossene Räume regelmässig zu lüften hat in der Corona-Pandemie eine ganz neue Bedeutung erhalten. Damit der richtige Zeitpunkt für Frischluft erkannt wird, setzen in der Schweiz immer mehr Schulen und Unternehmen CO2-Messgeräte ein.Bassersdorf - Geschlossene Räume regelmässig zu lüften hat in der Corona-Pandemie eine ganz neue Bedeutung erhalten. Damit der richtige Zeitpunkt für Frischluft erkannt wird, setzen in der Schweiz immer mehr Schulen und Unternehmen CO2-Messgeräte ein. Diese messen die CO2-Konzentration in einem Raum und zeigen damit auch eine zu hohe Aerosol-Dichte an. Rotronic ist ein Schweizer Anbieter von CO2...

