Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne) lädt Interessenten am diesjährigen GEO-Tag der Natur zum Besuch von Solarparks in Deutschland ein. Die Tore öffnen am 12. und 13. Juni 2021. Solarparks in Deutschland präsentieren sich zum diesjährigen GEO-Tag der Natur dem Publikum. Darüber berichtet Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne). Gemeinsam mit dem GEO Magazin ermöglicht der bne einem breiten Publikum erstmals spannende Einblicke in den Lebensraum Solarpark und macht so die Vielfalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...