Gegen Mittag tendiert der EuroStoxx50 mit 0,12 Prozent im Minus bei 4074,37 Punkten.Paris / London - Europas Börsen haben am Freitagvormittag auf der Stelle getreten. Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag war Zurückhaltung angesagt. Die Zahlen gelten als wichtiger Hinweis für das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Gegen Mittag tendierte der EuroStoxx50 mit 0,12 Prozent im Minus bei 4074,37 Punkten. Auch an den grossen Länderbörsen waren die Veränderung...

