Das 144-Halbzellen-Modul ist in sechs Versionen mit Leistungen zwischen 545 und 570 Watt sowie Wirkungsgraden zwischen 21,3 und 22,3 Prozent erhältlich. Das Produkt misst 2256 mal 1133 mal 35 Millimeter und wiegt 32,3 Kilogramm.von pv magazine International Der chinesische Photovoltaik-Produzent Longi Solar hat sein neues Solarmodul "Hi-MO N" während der 15. International Photovoltaic Electricity Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC 2021) vorgestellt, die derzeit in Shanghai stattfindet. Der Hersteller beschreibt das neue Produkt als das erste bifaziale Modul mit n-type-Topcon-Solarzellen. ...

