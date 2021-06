Die Branche der Windenergie kritisiert die Verzögerung bei der Veröffentlichung der Zuschläge aus der jüngsten Ausschreibung. Immerhin gibt es Optimismus für die kommende Gebotsrunde am 1. September. Die Windbranche in Deutschland wartet immer noch auf die Veröffentlichung der Zuschläge aus der letzten Ausschreibung. Wie der Bundesverband Windenergie (BWE) mitteilte, hatte die Bundesnetzagentur zum Gebotstermin 1. Mai 2021 nach einer Volumenkürzung 1.243 Megawatt (MW) Wind an Land ausgeschrieben. ...

