Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat zahlreiche Länder von der Liste der Corona-Riskogebiete gestrichen. Das betrifft unter anderem ganz Italien inklusive Vatikan und Tschechien.



Österreich gilt mit Ausnahme der Bundesländer Tirol und Vorarlberg ebenfalls nicht mehr als Risikogebiet. In der Schweiz wurden die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Graubünden, Solothurn, Tessin, Zug und Zürich gestrichen, in Frankreich gelten Korsika sowie die französischen Übersee-Departments Mayotte, Saint-Pierre und Miquelon, Wallis und Futuna, Französisch-Polynesien und Neukaledonien nicht mehr als Risikogebiete, für Kroatien wurden die Gespanschaften Dubrovnik-Neretva, Istrien, Karlovac, Krapina-Zagorje, Požega-Slawonien und Split-Dalmatien von der Liste entfernt. Ebenso für die Niederlande die überseeischen Landesteile Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius und Saba. Litauen, Schweden und die Türkei waren bislang Hochinzidenzgebiete und gelten nun als einfaches Risikogebiet, auf derselben Stufe stehen in Norwegen jetzt die Provinzen Troms og Finnmark und Trondelag.



Neues Virusvariantengebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko ist hingegen nun Uruguay.

