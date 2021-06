Um den Vertrieb in der Schweiz weiter auszubauen und zu stärken hat Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") fünf strategischen Neueinstellungen in Zürich und Genf getätigt.Genf - Um den Vertrieb in der Schweiz weiter auszubauen und zu stärken hat Lombard Odier Investment Managers («LOIM») fünf strategischen Neueinstellungen in Zürich und Genf getätigt. In diesem Zusammenhang stösst Raphael Kron zu LOIM, um das Wachstum des institutionellen Geschäfts in der Schweiz voranzutreiben. Er arbeitet in Zürich und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management mit...

