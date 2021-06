Vincent Di Méo wird neuer «Fund Manager» des Anlagevehikels «Procimmo Real Estate SICAV».Zürich - Vincent Di Méo wird neuer «Fund Manager» des Anlagevehikels «Procimmo Real Estate SICAV». Er tritt die Nachfolge von Alexandre Monney an, der per Ende Mai 2021 die Vermögensverwalterin Procimmo SA verlassen hat. Di Méo wird seine Tätigkeit am 15. September 2021 bei der Procimmo SA in Lausanne aufnehmen und die Umsetzung der Strategie der SICAV mit seinem Team sicherstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...