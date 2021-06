Chinas Handelsbilanz für den Monat Mai lag in Yuan bei 296 Mrd. CNY, gegenüber den Erwartungen von 330,98 CNY und zuletzt 276,5 Mrd. CNY. Die Exporte stiegen im letzten Monat um 39,5% vs. 22,2% im Vormonat. Die Importe erhöhten sich um 18,1% im Vergleich zu 32,1% (erwartet) und 32,2% (vorher). In USD angegeben, meldete China ein weniger als erwartetes ...

