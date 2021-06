Die Anleger an Europas Börsen haben zu Wochenbeginn überwiegend vorsichtig agiert.Paris / London - Die Anleger an Europas Börsen haben zu Wochenbeginn überwiegend vorsichtig agiert. Nach der Rally der vergangenen Monate hielten sich die Anleger am Montag eher zurück. Weiterhin bremsen Inflationssorgen den Kursanstieg. Der EuroStoxx50 verharrte nahezu bei 4089,74 Punkten. Gleichwohl bewegt sich der Leitindex der Eurozone weiterhin auf dem Niveau von Anfang 2008.

