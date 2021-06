Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im Mai spürbar zurückgegangen. Und diese Entwicklung könnte noch weiter gehen.Bern - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im Mai spürbar zurückgegangen. Und diese Entwicklung könnte noch weiter gehen. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat April auf 3,1 von 3,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Insgesamt waren Ende Mai 142'966 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet.

Den vollständigen Artikel lesen ...