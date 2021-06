Huawei bringt sein All-in-One Konferenz- und Kollaborationssystem IdeaHub in der neuesten Generation auf den Schweizer Markt.Dübendorf - Huawei bringt sein All-in-One Konferenz- und Kollaborationssystem IdeaHub in der neuesten Generation auf den Schweizer Markt. Der intelligente Arbeitsplatz vereint zahlreiche Anwendungen von der Videokonferenz über ein intelligentes Whiteboard bis hin zu Wireless Projection sowie integrierten Office Apps und erleichtert so das smarte Co-Working im Büro und Homeoffice.

