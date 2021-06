Anfang März hatte das Unternehmen Sungrow seinen neuen 3-phasigen PV Wechselrichter zum ersten Mal vorgestellt. Seither ist viel passiert, die ersten Prototypen wurden in Europa bereits vor einiger Zeit installiert und liefern laut Sungrow sehr zufriedenstellende Resultate. Die ausgewählten Installateursbetriebe, welche an dem Testlauf mit dem Wechselrichter von Sungrow teilgenommen haben, beschreiben das Produkt als "einzigartig in Bezug auf Gewicht und Design". Auch die sehr einfache Verkabelung ...

