Peking - China hat bisher laut eigener Angaben an 66 Staaten und eine internationale Organisation Covid-19-Impfstoff verteilt. Das berichtet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.



Die Volksrepublik arbeite daran, noch 22 weitere Staaten und drei weitere internationale Organisationen zu unterstützen, so Xinhua. Damit solle "die internationale Kooperation" im Kampf gegen das Virus "gestärkt" werden, hieß es. In China selbst seien bereits 777,8 Millionen Dosen Impfstoff verteilt worden. In der Volksrepublik gibt es seit Anfang März laut offizieller Angaben durchschnittlich weniger als 100 neue Infektionen täglich.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de