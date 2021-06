Wie das Chilenische Zitruskomitee von ASOEX berichtet, begann die Zitronensaison 2021 in der 15. Woche mit den Sorten Eureka, Messina und Genova. Die ersten Lieferungen legten in der 19. Woche ab. In der 21. Woche erreichte die Gesamtexportmenge 4.029 Tonnen, von denen rund 63% für Fernost und 37% für die USA bestimmt sind. Bildquelle: Shutterstock.com Der Menge nach werden 40 Tonnen...

