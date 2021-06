Die Weko untersucht, ob die Deponie Höli im Wirtschaftsraum Basel eine marktbeherrschende Stellung im Deponiewesen hat und diese missbrauchte.Basel - Die Deponie Höli in Liestal ist ins Visier der Wettbewerbskommission (Weko) geraten. Diese untersucht, ob das Unternehmen im Wirtschaftsraum Basel eine marktbeherrschende Stellung im Deponiewesen hat und diese missbrauchte. Ihr lägen entsprechende Anhaltspunkte vor, teilte die Weko am Dienstag mit. Demnach scheine die Deponie in der Vergangenheit den Aktionärinnen tiefere Preise verrechnet...

